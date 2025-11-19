Инфляция, ВВП и производительность: что ждет экономику?

Прогнозами поделились участники макросессии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар».

Смягчение денежно‑кредитной политики может стать катализатором для активизации инвестиционных процессов. При этом фокус смещается на внутренние ресурсы и долгосрочные стратегии, а не на краткосрочные всплески роста.

По итогам текущего года инфляция ожидается чуть выше 7 %. В 2026 году прогнозируется снижение до 5,5 % — всё ещё выше целевого уровня Банка России. Сбалансированный рост ВВП, по оценке члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, составляет около 1,5 %. Эксперт сравнил экономику с марафоном, где важно рассчитывать силы на длинной дистанции, а не стремиться к краткосрочным рекордам.

В условиях высоких ставок и ограниченного доступа к зарубежному капиталу ключевую роль сыграют повышение внутренней эффективности предприятий, развитие промышленности, локализация производств, технологическая модернизация. Низкая безработица (устанавливающая все новые рекорды) дополнительно актуализирует задачу роста производительности труда.

Вице‑президент ГК DOGMA Никита Колесниченко отметил взаимосвязь между производительностью и качеством жизни. По его мнению, инвестиции бизнеса в социальную инфраструктуру и благоустройство территорий укрепляют экономику. Комфортная городская среда повышает мотивацию людей и помогает регионам удерживать кадры. Девелопмент становится инструментом не только прибыли, но и регионального развития, отметил Никита Колесниченко.

ИА “Орелград”