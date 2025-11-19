Орловчанка оформила микрозайм на коллегу

19.11.2025 | 11:20 Криминал, Новости

Для этого она воспользовалась служебным положением.

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Дело рассмотрел Ливенский районный суд. Местную жительницу признали виновной в мошенничестве.

Женщина, трудясь в коммерческой структуре в отделе кадров, незаконно воспользовалась паспортом одного из работников. Она оформила от его имени микрозайм. Для этого орловчанка использовала мобильное приложение.

Предприимчивая жительница области получила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Однако потом оказалась на скамье подсудимых.

Тем не менее орловчанка не стала отрицать вину и даже сама возместила ущерб, причинённый преступлением. В связи с этим суд ограничился наказанием в виде штрафа.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU