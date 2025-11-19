Орловчанка оформила микрозайм на коллегу

Для этого она воспользовалась служебным положением.

Дело рассмотрел Ливенский районный суд. Местную жительницу признали виновной в мошенничестве.

Женщина, трудясь в коммерческой структуре в отделе кадров, незаконно воспользовалась паспортом одного из работников. Она оформила от его имени микрозайм. Для этого орловчанка использовала мобильное приложение.

Предприимчивая жительница области получила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Однако потом оказалась на скамье подсудимых.

Тем не менее орловчанка не стала отрицать вину и даже сама возместила ущерб, причинённый преступлением. В связи с этим суд ограничился наказанием в виде штрафа.

ИА «Орелград»