Планируемое повышение платы за проезд в Орле раскритиковали

Против инициативы мэрии жестко выступили профсоюзы.

«Считать увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте в настоящий период нецелесообразным» – такое решение было принято на заседании президиума Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО). Участники обсудили от администрации областного центра. Она уже поступила на рассмотрение в Орловский горсовет народных депутатов, поскольку именно парламентарии в Орле регулируют тарифы на проезд. Однако все расчеты произвели в администрации города, а позицию властей до профсоюзов довел заместитель мэра Алексей Степанов.

«В своем выступлении он приводил факты, с которыми не поспоришь, – сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области. – Стоимость топлива и запчастей для автопарка постоянно растет, дорожает страховка, зарплата водителей же остается на прежнем уровне. В результате в Орле растет дефицит водителей, перевозчикам все сложнее содержать свой автопарк, тем более закупать новые автобусы. Наиболее сложная обстановка сегодня сложилась в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Напомним, что администрация города предложила поднять цены на проезд на 4 рубля, а новые тарифы должны заработать с 1 января 2026 года. Если городские парламентарии идею поддержат, то с 1 января при наличном способе оплаты стоимость разового проезда составит 36 рублей, при безналичном способе оплаты – 33 рубля. Выступая недавно перед депутатами горсовета, заместитель мэра заявил, что в Орле тариф на городские пассажирские перевозки для автотранспорта и электротранспорта ниже, чем в большинстве соседних регионов. «В Смоленске стоимость проезда в общественном транспорте составляет 38 рублей, в Воронеже – 37 рублей»,- цитирует Алексея Степанова пресс-служба городского парламента.

«Руководители Федерации профсоюзов Орловской области и ряда областных отраслевых профсоюзов в очередной раз попытались донести до администрации города Орла те проблемы, с которыми к ним постоянно идут рядовые горожане, ежедневно передвигающиеся по городу на общественном транспорте, – добавили в ФПОО. – Самая главная из них — низкое качество обслуживания. Переполненные автобусы, особенно в часы пик, несоблюдение утвержденных графиков движения, неисправный, неухоженный, а порой просто грязный транспорт, неуважительное отношение водителей к пассажирам — об этом профсоюзы твердят постоянно, однако ситуация год от года становится только хуже».

Профсоюзы считают, что власти городу пошли по самому простому пути, то есть на простых потребителей, на простых граждан, регулярно, в отличие от многих чиновников, пользующихся услугами общественного транспорта, перекладывается груз финансовой ответственности. «Но почему нельзя хотя бы уважать людей, которые постоянно входят в положение власти и перевозчиков и из своих небольших зарплат и пенсий исправно оплачивают проезд? – задаются вопросами профсоюзы. – Почему нельзя слышать их жалобы и стараться хоть что-то делать по улучшению качества транспортного обслуживания? Ведь для этого не всегда нужны деньги! Почему нельзя, в конце концов, хотя бы время от времени мыть автобусы?».

Окончательное решение – за депутатами Орловского горсовета.

ИА “Орелград”