Платные парковки для многодетных семей могут стать бесплатными

Цель инициативы — поддержать институт семьи и снизить финансовую нагрузку.

Суть предложения – предоставить право на бесплатную парковку на всех платных стоянках страны для одного автомобиля многодетной семьи. Законопроекта разработан группой депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предполагаются поправки в закон «Об организации дорожного движения в РФ…».

Порядок предоставления льготы будет устанавливать правительство РФ. Льготу следует распространить на транспортное средство, находящееся в собственности одного из родителей, отмечают инициаторы.

В Москве и Санкт Петербурге подобная льгота уже действует, но в большинстве регионов ее нет. В России насчитывается более 2,5 млн многодетных семей. Большая часть живет за пределами столичных городов. Многодетные семьи несут значительные расходы на одежду и питание детей, образование, ЖКХ и транспорт. Оплата парковки — еще одна дополнительная нагрузка, которую можно устранить, отметили в ЛДПР.

