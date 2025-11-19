В Орле организуют мониторинг общественного транспорта

В связи с предстоящим повышением стоимости проезда ЛДПР решила оценить стабильности графиков движения маршруток и состояние транспорта.

Орловцы отмечают, что цены растут, а комфорт падает. Партийцы намерены подготовить обращение к региональным властям, чтобы добиться увеличения числа маршрутов (следовательно, сократить время ожидания на остановках). А также предложат ввести зависимость повышения тарифов от технического состояния автобусов.

«Вопрос транспортной доступности — это не просто вопрос комфорта, а показатель реального отношения к людям», – отметил депутат Орловского городского Совета Дмитрий Юдин.

Политик подчеркнул, что доступный и безопасный транспорт должен быть не только в столице, но и в районах.

ИА “Орелград”