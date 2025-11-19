Профсоюз попросил власти расплатиться за долги ЦРБ

Счета учреждения арестованы.

Речь идёт о Шаблыкинской районной больнице. Тема обсуждалась на заседании профильного комитета облсовета. Об этом пишет «Орёлтаймс».

На данный момент ЦРБ должна кредиторам 40 миллионов рублей. Её счета арестованы.

К членам комитета обратилась Лидия Сасина, глава областной организации профсоюза работников здравоохранения.

«Я не просто прошу, я умоляю: помогите Шаблыкинской ЦРБ. Сами они с кредиторкой не справятся», — заявила общественница.

Тем не менее, с такой постановкой вопроса согласились не все. Глава комитета Иван Дынкович сравнил ситуацию с другими райбольницами.

«Шаблыкинской больнице надо самой сделать шаг, чтобы оптимизировать свои помещения. Пока же никто потуг не делает в этом направлении. Я был на днях в Нарышкинской ЦРБ и Верховской ЦРБ, у них кредиторки нет», – высказался он.

Как пояснил исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения Владимир Николаев, в подобных случаях задолженность появляется из-за того, что медучреждения не выполняют плановые объёмы по заработку на профосмотрах и диспансеризациях, а также других мероприятиях. Теоретически областной бюджет имеет право финансово помогать районным больницам. Однако имеет значение и характер таких нужд.

«Это не наши расходные обязательства. В первую очередь, нам надо обеспечить те расходные обязательства, которые нам законом предписаны. Если бы у нас были сверхденьги, мы могли бы их направить на иные цели. Но сейчас ситуация не та», – указала руководитель Департамента финансов Елена Сапожникова.

На данный момет общая кредиторская задолженность медучреждений Орловской области составляет 376 миллионов рублей.

ИА «Орелград»