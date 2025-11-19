В Орловской области готовятся к созданию мототрассы

19.11.2025 | 8:31 Новости, Спорт

Объект может появиться в районе деревни Гнилое Болото.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области издало приказ о подготовке проектов  внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Алпеевского сельского поселения Сосковского района.  В целях размещения мототрассы в границах земельного участка с кадастровым номером 57:05:0000000:666 планируется смена категории земель. В настоящий момент  эта территория имеет сельскохозяйственное назначение. Предложен перевод в рекреацию с новым видом разрешённого использования – «Оборудованные площадки для занятий спортом».

В срок до 24 ноября замечания и предложения ждут по адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1 (Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области). Срок подготовки проекта — до 24 декабря 2025 года.

ИА “Орелград”


