В Орловской области готовятся к созданию мототрассы

Объект может появиться в районе деревни Гнилое Болото.

Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области издало приказ о подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Алпеевского сельского поселения Сосковского района. В целях размещения мототрассы в границах земельного участка с кадастровым номером 57:05:0000000:666 планируется смена категории земель. В настоящий момент эта территория имеет сельскохозяйственное назначение. Предложен перевод в рекреацию с новым видом разрешённого использования – «Оборудованные площадки для занятий спортом».

В срок до 24 ноября замечания и предложения ждут по адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1 (Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области). Срок подготовки проекта — до 24 декабря 2025 года.

ИА “Орелград”