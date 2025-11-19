Расходы областного бюджета на зарплату выросли на 10 процентов

Из казны региона орловцам перечислили свыше 8,7 миллиарда рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области представило отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2025 года. Согласно ему расходы составили 42,813 миллиарда рублей, с приростом к уровню аналогичного периода 2024 года на 2,167 миллиарда рублей, или на 5,3 процента. Областной бюджет сохранил свою социальную направленность: расходы на социально-культурную сферу составили 28,486 миллиарда рублей, или 66,5 процента от общего объема расходов, с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 1,329 миллиарда рублей, или на 4,9 процента.

«В полном объеме финансировались социально-значимые расходы, в том числе: заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы – 8,777 миллиарда рублей (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям), с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 832,5миллиона рублей, или на 10,5 процента, – следует из отчета правительства региона. – Публичные нормативные обязательства и социальные выплаты (без национальных проектов) – 5,622 миллиарда рублей, с приростом на 585,3 миллиона рублей».

Фактическая численность государственных гражданских служащих Орловской области по итогам трех прошедших кварталов составила 1367 человек, фактические затраты на их денежное содержание – 918,2 миллиона рублей. Численность работников государственных учреждений Орловской области на отчетную дату составила 29 618 человек. На их содержание из бюджета региона было потрачено 5,889 миллиарда рублей.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплаченные из областного бюджета за 9 месяцев 2025 года, составили 3,036 миллиарда рублей. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составили затраты на национальную экономику – 8,948 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 308,8 миллиона рублей, или на 3,6 процента.

«Основными направлениями в данном разделе являются поддержка сельского хозяйства – 1,256 миллиарда рублей (на уровне 2024 года), а также расходы из Дорожного фонда Орловской области – 6,387 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 1,058 миллиарда рублей, или на 19,9 процента», – говорится в отчете.

ИА «Орелград»