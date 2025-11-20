В Орле не будут «премировать» педагогов, получивших гранты президента

Разработано новое положение о конкурсе на присуждение муниципальной премии лучшим педагогам.

Мэр города Орла внес на рассмотрение Орловского горсовета народных депутатов проект нового положения о муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города Орла. Премирование проводится в рамках конкурса, целью которого является выявление и поощрение лучших педагогов за высокие достижения в сфере образования, развитие их творческого профессионального потенциала и мотивация к непрерывному профессиональному росту.

Проект предварительно уже был рассмотрен на заседании профильного парламентского комитета. Эта престижная награда существует с 2010 года, и за 15 лет ее положение не претерпевало изменений, сообщила пресс-служба Орловского горсовета со ссылкой на начальника управления образования, спорта и физической культуры Анастасию Сергееву. Словом, назрела необходимость привести его в соответствие с современными реалиями.

«В соответствии с Уставом городского округа «город Орел», а также в связи с коренными изменениями содержания деятельности в сфере образования, развивающимися технологиями, социокультурными изменениями и новыми подходами к обучению, требующие постоянного обновления знаний педагогическим работникам, в ходе которого у педагога формируется профессиональная компетентность, совершенствуются необходимые педагогические качества, вырабатывается личная система педагогической деятельности появилась необходимость… утвердить новое Положение о конкурсе на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла», – говорится в пояснительной мэрии.

По сравнению с предыдущими условиями в новом положении изменены сроки предоставления и оценивания материалов конкурсантов. Также внесены изменения в перечень предоставляемых документов и в критерии оценивания материалов участников конкурсного отбора. Основными принципами проведения конкурса станут гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем педагогических работников. Принимать участие в конкурсе смогут педработники школ, детсадов, организаций дополнительного образования детей, а также Городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла.

Ежегодно будет присуждаться 10 премий по 30 000 рублей каждая: четыре премии – для работников школ, три премии – для работников детсадов, две премии – для работников организаций дополнительного образования детей, одна премия – для специалистов организаций, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Обязательным условием для участия в конкурсе будет наличие педагогического стажа не менее 5 лет, наличие высшей или первой квалификационной категории.

«Лица, осуществляющие в образовательных организациях административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют», – следует из проекта документа. Победители получат право повторно участвовать в данном конкурсе не ранее чем через 5 лет после победы. К участию в конкурсе не будут допускать педработников, получивших гранты президента Российской Федерации и губернатора Орловской области.

