В Болхове ищут подрядчика для содержания дорог

20.11.2025 | 8:41 ЖКХ, Новости

Из местного бюджета на это готовы выделить 15 миллионов рублей.

Болхов. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Администрация Болхова объявила тендер на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на территории города на 2026 год. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 15,15 миллиона рублей. В конце октября депутаты местного горсовета приняли решение о переиндексации расценок на содержание дорог. Победитель тендера будет обязан обеспечивать содержание автомобильных дорог в состоянии, гарантирующем бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов, в рамках выделенного финансирования.

Он также обязан обеспечить сохранность содержимого имущества, входящего в состав автомобильных дорог, качественное оказание услуг по контракту, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и других норм безопасности.

Тем временем вступило в силу сразу несколько решений Болховского районного суда по административным исковым заявлениям районного прокурора. Последний выступил в защиту интересов неопределенного круга. Ответчиком по всем искам выступала администрация Болховского района, чье бездействие прокурор просил признать незаконным.

В основу исков легли материалы ранее проведенных по всему району проверок соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и содержания автомобильных дорог. В ходе проверок выяснилось, что сразу несколько дорог общего пользования оказались забыты. Например, автодорога местного значения в селе Бетова не обследовалась с 1 января 2023 года. Подобные нарушения были выявлены на территории нескольких сельских поселений.

Прокуратура установила, что все оставшиеся без обследования дороги имеют идентификационные номера и включены в «Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Болховского района», утвержденный постановлением администрации Болховского района в 2022 году. Поскольку обследования не проводились, не обновлялись и технические паспорта этих дорог.

В иске прокурор отметил, что технический паспорт определяет фактическое состояние автомобильной дороги и необходим для обеспечения безопасности дорожного движения. А безопасность дорожного движения затрагивает интересы граждан, проживающих на территории района. Следовательно, администрация Болховского района обязана провести обследование дорог и обновить их паспорта. Суд с этим согласился, удовлетворил исковые требования и обязал районную администрацию обследовать спорные дороги и обновить их паспорта. Времени чиновникам дали немало – до осени 2026 года.

ИА «Орелград»


