В Болхове ищут подрядчика для содержания дорог

Из местного бюджета на это готовы выделить 15 миллионов рублей.

Администрация Болхова объявила тендер на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на территории города на 2026 год. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 15,15 миллиона рублей. В конце октября депутаты местного горсовета приняли решение о переиндексации расценок на содержание дорог. Победитель тендера будет обязан обеспечивать содержание автомобильных дорог в состоянии, гарантирующем бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов, в рамках выделенного финансирования.

Он также обязан обеспечить сохранность содержимого имущества, входящего в состав автомобильных дорог, качественное оказание услуг по контракту, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и других норм безопасности.

Тем временем вступило в силу сразу несколько решений Болховского районного суда по административным исковым заявлениям районного прокурора. Последний выступил в защиту интересов неопределенного круга. Ответчиком по всем искам выступала администрация Болховского района, чье бездействие прокурор просил признать незаконным.

В основу исков легли материалы ранее проведенных по всему району проверок соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и содержания автомобильных дорог. В ходе проверок выяснилось, что сразу несколько дорог общего пользования оказались забыты. Например, автодорога местного значения в селе Бетова не обследовалась с 1 января 2023 года. Подобные нарушения были выявлены на территории нескольких сельских поселений.

Прокуратура установила, что все оставшиеся без обследования дороги имеют идентификационные номера и включены в «Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Болховского района», утвержденный постановлением администрации Болховского района в 2022 году. Поскольку обследования не проводились, не обновлялись и технические паспорта этих дорог.

В иске прокурор отметил, что технический паспорт определяет фактическое состояние автомобильной дороги и необходим для обеспечения безопасности дорожного движения. А безопасность дорожного движения затрагивает интересы граждан, проживающих на территории района. Следовательно, администрация Болховского района обязана провести обследование дорог и обновить их паспорта. Суд с этим согласился, удовлетворил исковые требования и обязал районную администрацию обследовать спорные дороги и обновить их паспорта. Времени чиновникам дали немало – до осени 2026 года.

ИА «Орелград»