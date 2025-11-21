Десятки тысяч орловцев перешли на цифровую оплату налогов

Спрос на услуги электронных сервисов в регионе растет.

В Орловской области количество граждан, желающих получать налоговые уведомления через Единый портал госуслуг, превысило 46 тысяч человек. Такие данные озвучила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Указанные граждане могут получать и оплачивать налоговые уведомления без личного визита в налоговый орган. Об этом налоговики подробно рассказали посетителям в рамках прошедшего в регионе Дня открытых дверей. И не только рассказали, но и помогли делом.

«Так, в День открытых дверей более сотни орловчан получили доступ к личному кабинету налогоплательщика, – сообщили в региональном УФНС. – В сервисе можно не только получить уведомление об уплате имущественных налогов, но и ознакомиться с информацией об объектах, находящихся в собственности, подать декларацию по форме 3-НДФЛ, заявление на предоставление налоговой льготы и другие документы онлайн. Сотрудники налоговой службы познакомили всех желающих с полным функционалом личного кабинета, а также других электронных сервисов ФНС России на гостевых компьютерах управления».

Напомним, что в этом году жителям Орловской области было направлено более 355 тысяч уведомлений на уплату транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц, что на 11,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. По данным УФНС, общая сумма налогов составила 1,7 миллиарда рублей, что на 12,6 процента больше уровня прошлого года. Из них: транспортный налог – 980 миллионов рублей, земельный налог – 286 миллионов рублей, налог на имущество – 516 миллионов рублей.

«Крайний срок уплаты налога — до 1 декабря 2025 года, – комментирует эксперт кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Олег Кожанчиков. – Это жесткий дедлайн, после которого на сумму долга начнут начисляться пени. Обратите внимание: с 2026 года планируется изменить правило переноса срока, если 1 декабря выпадает на выходной. Вместо переноса на следующий рабочий день, срок будет сдвигаться на предшествующий рабочий день. Пока это планы, но о таких инициативах стоит знать».

Отмечает эксперт и тот факт, что цифровизация стала нормой – ФНС все активнее переходит на электронные каналы связи. Основным способом получения уведомления сегодня является личный кабинет налогоплательщика. Бумажные письма рассылаются только тем, у кого нет доступа к личному кабинету. «Если вы до сих пор не получили уведомление по почте — первым делом проверьте электронный кабинет. Отсутствие бумажного письма не освобождает от обязанности уплаты», – рекомендует Олег Кожанчиков.

