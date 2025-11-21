В Орле проведут патриотические митинги

На время проведения мероприятий в городе будут усилены меры безопасности.

Администрация города Орла распорядилась о проведении митинга, посвященного Дню неизвестного солдата. Акция будет организована в целях нравственно-патриотического воспитания молодежи, формирования чувства гордости за Отечество, в память о российских и советских воинах. Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями проведет ее 3 декабря 2025 года в 10.00 в сквере Танкистов.

Это будет митинг с возложением корзины с цветами и цветов к памятнику Героям-танкистам, Братской могиле и памятнику маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, почетному гражданину города Орла Ивану Баграмяну. Мэрия рекомендовала УМВД России по городу Орлу и областному Управлению Госавтоинспекции принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства поручено подготовить проект постановления о запрете стоянки транспортных средств.

Территориальному управлению по Железнодорожному району администрация поручила «обеспечить контроль за выполнением управляющими компаниями мероприятий по недопущению посторонних лиц 3 декабря в подвалы, подсобные помещения, на чердаки многоквартирных домов», расположенных рядом с местом проведения акции. Управлению по безопасности администрации города Орла приказано организовать эвакуацию участников мероприятия в случае поступления сигнала оповещения «Ракетная опасность».

Второй митинг будет посвящен Дню Героев Отечества. Он пройдет 9 декабря 2025 года в 10.00 на бульваре Победы – с возложением Гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы» и цветов к бюстам (Героя Советского Союза, почетного гражданина города Орла генерала Горбатова, Героев Российской Федерации Рязанцева и Скворцова, Героев-разведчиков Санько и Образцова). В данном случае будут приняты аналогичные меры безопасности, включая запрет на стоянку транспорта и закрытие подвалов, чердаков и подсобок в жилых домах.

