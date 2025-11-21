Орловские строители жалуются на высокие кредиты

Однако они надеются на снижение ставок по коммерческим займам.

Орелстат обнародовал данные очередного обследования деловой активности строительных организаций. Как пояснили в ведомстве, мониторинг отражает взгляды руководителей строительных организаций региона на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития. Результаты даны по итогам опроса, проведенного по состоянию на 11 августа. Согласно им индекс предпринимательской уверенности в строительстве в третьем квартале 2025 года составил минус 13 процентов.

«Основными факторами, ограничивающими строительную деятельность организаций в третьем квартале 2025 года, являлись: высокий уровень налогов, который отметили 43 процента руководителей строительных организаций, высокий процент коммерческого кредита – отметили 42 процента руководителей, высокая стоимость материалов, конструкций и изделий – 40 процентов, погодные условия – 24 процента, неплатежеспособность заказчиков – 18 процентов, недостаток квалифицированных рабочих – 11 процентов, недостаток финансирования – 8 процентов, недостаток заказов на работы – 7 процентов, конкуренция со стороны других строительных фирм – 4 процента», – перелили в Орелстате.

Также руководители строительных организаций дали свой прогноз на четвертый квартал текущего года по ряду направлений. Например, только 3 процента опрошенных специалистов считают, что цены на строительные материалы до конца текущего года не вырастут. При этом все 100 процентов опрошенных спрогнозировали, что совокупная сумма кредиторской задолженности в строительной отрасли не изменится по сравнению с третьим кварталом текущего года.

В том, что численность занятых в строительной отрасли тоже не изменится, уверены 90 процентов респондентов. Еще 62 процента опрошенных считают, что не изменится физический объем строительных работ, 79 процентов – что на уровне третьего квартала останется количество заключенных договоров, 33 процента не ожидают роста или снижения прибыли, 69 процентов не ждут роста объема инвестиций. Ранее Орелстат сообщил, что в Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-сентябре 2025 года составил 32,1 миллиарда рублей, или 124,2 процента, в сопоставимой оценке, к аналогичному периоду прошлого года.

ИА «Орелград»