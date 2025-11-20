Двойные стандарты Звезды: жители требуют закон, а мусор выбрасывают в овраг

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) комментирует сложившуюся ситуацию в поселке Звезда Меловского сельского поселения Хотынецкого района, которая получила публичный резонанс после обращения жителей в СМИ и социальных сетях.

16 и 17 ноября в Орловских СМИ и соцсетях была распространена информация об обращении жителей пос. Звезда к главе следственного комитета Александру Бастрыкину, выражающим протест относительно установки контейнеров для мусора в поселке. Региональный оператор считает необходимым проинформировать общественность по данному вопросу.

На сегодняшний день в посёлке Звезда с населением 425 человек не созданы контейнерные площадки и не установлены емкости для сбора ТКО. В связи с этим услуга по обращению с отходами жителям не оказывается, а плата за нее не начисляется.

Отсутствие инфраструктуры привело к двум основным проблемам. Часть жителей поселка, выступающих против контейнеров, регулярно и на безвозмездной основе использует для сброса мусора контейнерные площадки в соседних населенных пунктах (д. Кукуевка и пос. Хотынец). Это создает их перенакопление, так как расчетное количество контейнеров в указанных населенных пунктах не предполагает обслуживание дополнительного количества человек, и ухудшает санитарную обстановку для жителей этих поселений.

Другая часть жителей несанкционированно сбрасывает мусор в ближайшем овраге, а также на несанкционированную свалку на выезде из поселка. В то время как в своем публичном обращении жители настаивают на том, чтобы все было по «букве закона», их собственные практики обращения с отходами являются прямым и документально подтвержденным нарушением действующего законодательства.

17 ноября сотрудниками регоператора была проведена выездная проверка, которая зафиксировала многочисленные факты несанкционированного размещения отходов. В непосредственной близости от поселка была обследована стихийная свалка в овраге (фото 1, 2, 3).

Кроме того, зафиксированы многочисленные случаи сброса мусора прямо на землю в границах населенного пункта (фото 4, 5, 6).

Данные фотоматериалы являются неопровержимым доказательством систематического нарушения жителями Правил обращения с ТКО, утвержденных Постановлением Правительства РФ.

Таким образом, налицо правовой парадокс: жители требуют соблюдения норм от органов власти, но сами не готовы нести ни финансовую, ни административную ответственность, предписанную этими же нормами, и выбирают незаконные пути избавления от отходов.

Регоператор напоминает, что создание мест накопления ТКО находится в зоне ответственности органов местного самоуправления. Администрацией Хотынецкого района на 2026 год в пос. Звезда запланировано обустройство 5 контейнерных площадок с двумя контейнерами каждая. Площадки будут расположены по адресам: ул. Алдобаева, д. 20, 32, 94 и ул. Омельчука, д. 3, 13. После оборудования площадок регоператор начнет оказывать услугу по вывозу отходов, и плата за нее будет начисляться в установленном порядке.

Отдельно регоператор обращает внимание на соблюдение новых Правил обращения с ТКО, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 293. С 1 сентября 2025 года строго запрещено размещать в контейнерах ветки, листву, траву и другие древесно-растительные отходы. Это относится и к размещению отходов в любых других, не предназначенных для этого местах, а также к строительным и иным не бытовым отходам. Важно подчеркнуть, что прямые последствия нарушений, допускаемых жителями, – будь то захламление оврага или складирование запрещенных отходов на контейнерных площадках общего пользования – по закону ложатся на плечи местной администрации. Именно она, зачастую, как собственник данных территорий и площадок, обязана организовать и финансировать ликвидацию несанкционированных свалок и вывоз неправильно размещенных отходов. Так, ветки и другие отходы, не относящиеся к ТКО, которые сейчас располагаются на контейнерных площадках, а также отходы из упомянутого оврага, будет необходимо вывезти местной администрации.

Что касается работы регоператора, то вывоз отходов в Хотынецком районе осуществляется в штатном режиме в соответствии с требованиями СанПиН. Так, 16 ноября мусоровоз работал по графику, а 17 ноября для выполнения задач был задействован грейфер. За последние три недели от администрации Хотынецкого района не поступало обращений о нарушениях графиков вывоза ТКО.

Справочно:

За период 2022-2025 годов на территории Хотынецкого района было выявлено и ликвидировано 6 несанкционированных свалок.

Социальная реклама. ООО «УК «Зеленая роща». ИНН 5753062527.