В ОГУ имени Тургенева научились мгновенно диагностировать опухоли

Здесь разработали новую медицинскую технологию.

Проектом занимался Научно-технический центр биомедицинской фотоники вуза.

Орловские учёные интегрировали оптические технологии в стандартную биопсийную иглу. Благодаря этому хирург, исследуя участок организма таким образом, получает не только образец биологической ткани, но и визуальный материал.

В свою очередь, «картинка» позволяет врачу оценить степерь насыщения кислородом, кровоснабжение, обмен веществ в клетках. Ранее для этого потребовались бы итоги лабораторных анализов.

Известно, что технология уже прошла клинические испытания на базе Орловской областной клинической больницы и Смоленского онкологического диспансера. Результаты показали, что оптическая биопсия особенно перспективна для диагностики опухолей печени, а также молочной железы.

Об этом рассказали в Министерстве науки и высшего образования России. Ранее соответствующая научная публикация появилась в научном издании Light: Advanced Manufacturing.

ИА «Орелград»