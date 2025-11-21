Лежнева оставили под стражей до католического Рождества

Срок содержания в СИЗО снова продлили.

Такое решение вынес Орловский областной суд. На продлении настаивало обвинение. В итоге срок увеличили ещё на один месяц — до 24 декабря текущего года.

Как пишут «Орловские новости», защита предлагала отпустить советника губернатора под домашний арест. В суд пришла жительница Болховского микрорайона, которая заявила, что готова поселить Сергея Лежнева на своей жилплощади. Однако было принято другое решение.

Советник губернатора Орловской области остаётся под стражей уже 18 месяцев. Это максимальный срок предварительного следствия, но и он может быть продлён ввиду особых обстоятельств — что и произошло.

ИА «Орелград»