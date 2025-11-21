Лежнева оставили под стражей до католического Рождества

21.11.2025 | 10:49 Важное, Криминал, Новости

Срок содержания в СИЗО снова продлили.

Фото: newsorel.ru

Такое решение вынес Орловский областной суд. На продлении настаивало обвинение. В итоге срок увеличили ещё на один месяц — до 24 декабря текущего года.

Как пишут «Орловские новости», защита предлагала отпустить советника губернатора под домашний арест. В суд пришла жительница Болховского микрорайона, которая заявила, что готова поселить Сергея Лежнева на своей жилплощади. Однако было принято другое решение.

Советник губернатора Орловской области остаётся под стражей уже 18 месяцев. Это максимальный срок предварительного следствия, но и он может быть продлён ввиду особых обстоятельств — что и произошло.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU