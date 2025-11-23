Перевозчик отсудил у орловских чиновников 20 миллионов рублей

В качестве ответчика в судебном процессе выступала Орловская область.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к субъекту Российской Федерации, то есть к Орловской области. Интересы региона отстаивал департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ, а областной департамент финансов принял участие в разбирательстве в качестве третьего лица.

Индивидуальный предприниматель просил суд о взыскании с областных властей убытков в виде недополученных доходов. В иске он пояснил, что в 2023 и 2024 годах осуществлял перевозки пассажиров по регулируемым транспортным маршрутам. В соответствии с договором он предоставлял льготный проезд пассажирам, у которых имелся единый социальный проездной билет. По подсчетам перевозчика, в 2023 году предоставленная им льгота на проезд составила 9,215 миллиона рублей, в 2024 году – 10,939 миллиона рублей.

Перевозчик заявил, что указанные суммы составляют его убытки, так как он недосчитался этих денег из-за предоставления льгот. Льготы введены властями региона, которые также утвердили порядок возмещения перевозчикам недополученных ими доходов. Оба региональных департамента в своих отзывах на иск указали, что, по их мнению, требования перевозчика являются необоснованными – мол, истец не сумел документально подтвердить понесенные им расходы. Но суд решил иначе.

Арбитраж установил, что истец действительно обслуживал социально значимые маршруты по государственным контрактам. Его автобусы курсировали по двум маршрутам в Орле. Контрактом была предусмотрена обязанность перевозить пассажиров на условиях единого социального проездного билета. Стоит сказать, что порядок субсидирования льготных пассажирских перевозок самим перевозчикам не понравился до такой степени, что пару лет назад они оспорили его в суде и добились победы.

В июле 2024 года определением Первого апелляционного суда общей юрисдикции областной порядок предоставления субсидий был признан недействующим из-за включенных в него ограничений размера субсидий. И на основании решения суда областные власти внесли изменения в формулу расчета субсидии. Кстати, перевозчик-истец участвовал и в процессах по оспариванию порядка субсидирования.

В результате ему удалось добиться победы. Суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с Орловской области в пользу перевозчика недополученную им плату за проезд в общем размере 20,154 миллиона рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

