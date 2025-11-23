Крупным штрафом обернулась торговля просроченными продуктами

Нарушения вскрыли сотрудники Роспотребнадзора.

Компания «Метро Кэш энд Керри», головной офис которой находится в Москве, по решению суда привлечена к административной ответственности. Ее признали виновной по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ и назначили ей наказание в виде административного штрафа в размере 350 000 рублей с конфискацией продукции, указанных в протоколах ареста. Нарушения вскрыли сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области.

В августе этого года они в плановом режиме проверили магазин «Метро», расположенный в Орле на улице Раздольной, и выявили нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и требований технических регламентов Таможенного союза. Из протоколов следовало, что в реализации находился, например, имбирь с признаками недоброкачественности, а именно с плесенью и гнилью.

В нарушение требований технических регламентов в реализации в торговом зале находились деформированные консервные банки, а также продукция с нарушением целостности упаковки. Речь в данном случае идет о вяленой рыбе. Согласно маркировке продукция упакована под вакуумом, после вскрытия которой меняются сроки годности. Но дата вскрытия на упаковке отсутствовала, поэтому оказалось уже невозможно определить окончание сроков годности данного продукта. Хотя такую продукцию после вскрытия упаковки следует хранить не более 7 суток.

Также на прилавке проверяющие нашли шампиньоны, срок годности которых истек за пять суток до проверки. Обратили внимание сотрудники Роспотребнадзора и на то, что на момент проверки «некачественно проводилась уборка с применением моющих средств в отделе по реализации молочной продукции и рыбной продукции». Из протокола следует, что «витрины не промыты, имеются следы грибкового поражения».

Спустя некоторое время в том же магазине прошла новая проверка. И были выявлены аналогичные нарушения. Например, арест был наложен на сокосодержащий напиток из яблок, черноплодной рябины и вишни. Срок его годности истек за 133 суток до проверки. Была арестована просроченная на 25 суток квашенная капуста, выявлены и другие нарушения. Так, дыня «Колхозница» не выдержала лабораторного испытания – экспертиза показала превышение в ней содержания нитратов. Административные материалы были переданы на рассмотрение в арбитражный суд Орловской области, который пришел к выводу, что за выявленные нарушения несет ответственность юридическое лицо, то есть компания-владелец магазина.

ИА «Орелград»