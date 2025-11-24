На Орловщине перенесут два госпункта из-за строительства дороги

На территории проектируемой дороги расположены два пункта нивелирной сети.

Сразу два пункта государственной нивелирной сети (ГНС) в Орловской области придется перенести из-за строительства Западного обхода города Орла. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Росрееста. Проведение работ по переносу нивелирных пунктов запланировано на конец 2025 года – начало 2026 года. Речь идет о строительстве четырехполосной автомагистрали, которая соединит федеральные трассы М-2 «Крым» и Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь».

«Пункты нивелирной сети, расположенные на участках, где запланировано строительство автотрассы, будут ликвидированы с одновременным созданием новых аналогичных пунктов, – пояснила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. – Геодезические и нивелирные пункты находятся под охраной государства и рассчитаны на использование в течение длительного времени. Каждый пункт имеет охранную зону, в границах которой запрещена деятельность, влекущая за собой его повреждение или уничтожение».

Так, за уничтожение либо повреждение геодезических пунктов законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. И если простого гражданина могут оштрафовать на 5-10 тысяч рублей, то штрафы для юридических лиц варьируются от 50 до 200 тысяч рублей. К тому же виновному придется за собственный счет восстанавливать поврежденный геодезический пункт или устанавливать новый взамен утраченного, что может обойтись ему в несколько миллионов рублей.

«Пункты государственной нивелирной сети используются для установления государственной системы высот на территории всей страны, обеспечивая согласованность измерений в единой системе, – пояснили в пресс-службе Управления Росреестра. – На территории Орловской области насчитывается более четырех тысяч пунктов геодезической (ГГС) и нивелирной сетей (ГНС). Пункты государственной нивелирной сети не только обеспечивают точность и надежность геодезических работ, но и играют ключевую роль в решении ряда картографических, строительных, инженерных и научных задач».

ИА “Орелград”