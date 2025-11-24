Время работы светодиодных экранов в Орле ограничили

После 23 часов вечера работа таких устройств запрещена.

Депутаты Орловского городского Совета внесли изменения в «Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел», рассмотрев проект, внесенный мэром города Орла. Поправками упорядочен порядок размещения рекламных конструкций в областной столице. Кроме того, упорядочены вопросы «формирования благоприятной архитектурной и информационной среды». Так, в правилах появился дополнительный пункт.

Согласно ему общее количество рекламных конструкций типа «светодиодный экран» и «видеоэкран», размещаемых на земельных участках, сооружениях и объектах недвижимости, не должно превышать 30 единиц. Расстояние между такими рекламными конструкциями, независимо от места размещения и срока, должно составлять не менее: одного километра для улиц протяженностью от 1 до 3,5 километра; двух километров для улиц протяженностью более 3,5 километра.

«Для улиц протяженностью менее 1 километра размещение рекламных конструкций типа и вида «светодиодный экран» и «видеоэкран» не допускается, – говорится в обновленной редакции правил благоустройства. – Время работы рекламных конструкций типа «светодиодный экран», «видеоэкран» – с 6.00 до 23.00. Максимально допустимая яркость вышеуказанных конструкций в темное время суток должна соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Также документ дополнен несколькими подпунктами. Один из них вносит запрет на размещение отдельно стоящих рекламных конструкций типа и вида «светодиодный экран» и «видеоэкран» на расстоянии менее 45 метров от окон жилых домов (при размещении перпендикулярно жилому дому) и менее 140 метров при размещении параллельно жилому дому (напротив окон). Согласно второму дополнительному пункту, нельзя размещать такие конструкции ближе 15 метров от деревьев.

«В Орле на данный момент насчитывается около 200 стационарных рекламных объектов. Подчеркнуто, что существующие договоры на установку рекламных щитов, не отвечающих новым стандартам, не будут пересмотрены в сторону продления. Такие конструкции будут подлежать обязательному демонтажу», – сообщила пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов.

