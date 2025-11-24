Орел прожил три квартала с профицитом

Власти города отчитались об исполнении бюджета.

Администрация города Орла на очередном заседании Орловского горсовета народных депутатов представила отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2025 года. Из документа следует, что по доходам бюджет сложился в сумме 9,503 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 9,295 миллиарда рублей. Таким образом, отчетный период был завершен с профицитом городского бюджета в сумме 208,423 миллиона рублей. Иными словами, на такую сумму город заработал больше, чем потратил.

По итогам рассмотрения отчета городские парламентарии дали администрации Орла несколько рекомендаций, в том числе рекомендовали принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах и принять меры по сокращению кредиторской задолженности.

Также парламентарии настоятельно советуют мэрии повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдения требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета города Орла. Призывают они принять меры, направленные на недопущение роста дебиторской задолженности по доходам от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по доходам от установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Отдельная коммендация касается жилищного сектора. Орловский горсовет рекомендовал мэрии принять меры, направленные на недопущение роста дебиторской задолженности по плате за наем муниципального жилья. Напомним, данные функции возложены на муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла». Проверки, проведенные ранее городской Контрольно-счетной палатой, показали, что в последние годы в областной столице росли долги по плате за наем муниципальных квартир. Между тем, эти деньги, а речь идет более чем о десятке миллионов рублей, могли бы пополнить городскую казну.

ИА “Орелград”