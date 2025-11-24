Сегодня в Орле на маршруты должны выйти 13 трамваев

24.11.2025 | 11:20 Новости, Транспорт

Это является рекордом за долгое время.

Фото: ИА “Орелград”

Информацию «Орловским новостям» сообщил заместитель мэра Орла Алексей Степанов.

«Горожане смогут (при желании) насчитать сразу 13 трамваев», – пишет издание.

Ранее сообщалось, что их количество планируется довести до шестнадцати. При этом в худшие времена по городу ездили всего четыре трамвая.

Напомним, в октябре «Трамвайно-троллейбусное предприятие» столкнулось с кризисом. «ТТП» задолжало поставщикам электроэнергии. Из-за этого были введены ограничения, что осложнило ситуацию на предприятии.

ИА «Орелград»


