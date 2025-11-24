В Орле глава Советского района покинул пост

Мераб Дохнадзе подтвердил своё увольнение.

Об этом сообщает «Орловский вестник».

«Да, это действительно так. С сожалением расставался с коллегами, с активистами района, с которыми мы бок о бок трудились почти три с половиной года. Спасибо всем, кто был рядом все это время», – рассказал теперь уже бывший глава районной администрации.

Мераб Дохнадзе занимал эту должность с 2022-го года, а стал муниципальным служащим с 2008-го. Ранее он служил в МЧС России на офицерских должностях.

Сейчас на сайте Администрации Орла не указывается конкретное лицо, занимающее должность главы Территориального управления по Советскому району.

ИА «Орелград»