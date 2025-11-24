В Орле глава Советского района покинул пост

24.11.2025 | 11:01 Новости, Общество

Мераб Дохнадзе подтвердил своё увольнение.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщает «Орловский вестник».

«Да, это действительно так. С сожалением расставался с коллегами, с активистами района, с которыми мы бок о бок трудились почти три с половиной года. Спасибо всем, кто был рядом все это время», – рассказал теперь уже бывший глава районной администрации.

Мераб Дохнадзе занимал эту должность с 2022-го года, а стал муниципальным служащим с 2008-го. Ранее он служил в МЧС России на офицерских должностях.

Сейчас на сайте Администрации Орла не указывается конкретное лицо, занимающее должность главы Территориального управления по Советскому району.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU