В Орловской области растет количество детей с инвалидностью

С расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, нарушением интеллекта.

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья обсудили на совещании в администрации региона 24 ноября.

«К сожалению, количество детей с ОВЗ с каждым годом увеличивается, – констатировала руководитель департамента образования Татьяна Патова. – Так, например, выросло количество детей с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, нарушением интеллекта».

В регионе функционирует восемь специальных коррекционных образовательных учреждений для детей с различными заболеваниями, количество обучающихся в которых составляет 975 человек. 118 детей-инвалидов обучаются по дополнительным общеобразовательным программам на базе Ресурсного центра дистанционного образования Орловского регионального центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. В рамках реализации проекта «Учим-Знаем» на базе Центра «Созвездия Орла» функционирует структурное подразделение «Госпитальная школа», в котором обучаются дети, которые находятся на длительном лечении в медицинских учреждениях.

«В последнее время все большее количество детей с ограниченными возможностями здоровья обучается в общеобразовательных организациях в рамках инклюзивного образования. Разрабатываются адаптированные основные образовательные программы, которые учитывают индивидуальные возрастные, психофизические особенности, – пояснила Татьяна Патова. – Проводятся мероприятия по созданию безбарьерной архитектурной среды. Образовательный процесс проходит при психолого-педагогическом сопровождении педагогов-психологов, социальных педагогов, тьютеров, учителей-дефектологов, учителей-логопедов».

Участниками реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды в образовательных организациях в рамках государственной программы «Доступная среда» стали 83 общеобразовательные организации, 34 детских сада и 8 учреждений дополнительного образования. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» в семи специальных коррекционных образовательных учреждениях области обновлена материально-техническая база. Особое внимание в таких организациях уделяется трудовому обучению, социализации воспитанников и стимулированию выпускников с ОВЗ и инвалидностью к дальнейшему профессиональному обучению и личностному росту, отметила Татьяна Патова.

ИА “Орелград”