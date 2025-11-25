Из Орловщины в Киргизию впервые отправили соевый шрот

Вес партии составил 179 тонн.

Отправка состоялась накануне. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Его сотрудники проконтролировали процесс.

Известно, что предприятие, которое отправило партию, осуществляет деятельность в нашей области, а также аттестовано на право экспорта кормов растительного происхождения. Оно может отправлять их в страны ЕАЭС, Грузию, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан, а также в Турцию, Китай и Вьетнам.

Соевый шрот — это побочный продукт, который образуется при производстве соответствующего масла. Он является источником белка и других питательных веществ. Шрот используется при кормёжке различных животных как основная добавка к пище.

