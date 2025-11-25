Орловцы могут присоединиться к инвестиционному форуму «РОССИЯ ЗОВЕТ»

Он пройдет 2–3 декабря в очном формате. Доступна онлайн‑трансляция на официальном сайте и у медиапартнеров.

Это 16‑й по счету инвестиционный форум ВТБ. Сегодня перед Россией стоит задача не только гибко адаптироваться к быстро изменяющимся внешним условиям, но формировать глобальные тренды. Проактивные решения создают конкурентоспособность экономики, способствует развитию капитала, технологий и человеческого потенциала. В 2025 году формат форума расширен: помимо традиционных московских мероприятий, он впервые охватил ведущие регионы России (Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар). Основная тема – «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

В первый день запланированы две сессии о новых векторах экономического развития, технологическом и промышленном потенциале страны, международном сотрудничестве. В обсуждении ключевых параметров экономического развития, макродинамики, настроек финансовой и бюджетной систем примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь. Также в первый день состоится пленарная сессия форума. Ее модератором традиционно выступает президент – председатель правления банка ВТБ Андрея Костин.

Второй день посвящен обсуждению инвестиционных стратегий для розничных инвесторов и компаний. Запланирована сессия по сравнению ключевых классов активов: IPO vs Private Equity, золото vs недвижимость, индивидуальные портфели облигаций vs фонды. Пленарная сессия посвящена драйверам роста российской экономики и тенденциям рынков капитала. Акцент будет сделан на управлении ликвидностью для юрлиц, применением ИИ в инвестициях, потенциале цифровых финансовых активов, инструментам с привязкой к криптовалютам.

Форум позиционируется как ключевая площадка для диалога лидеров, определяющих траекторию развития финансовой системы и реального сектора экономики.

