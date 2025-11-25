Орловские медики напомнили об опасности угарного газа

С наступлением холодов число госпитализаций с такими отравлениями заметно вырастает.

Видеоролик на эту тему опубликовала орловская «Станция скорой медицинской помощи». Важную информацию озвучил фельдшер Вячеслав Гольцов.

Отравление угарным газом занимает первое место среди бытовых ингаляционных отравлений в период осени и зимы. Последствия могут быть самыми тяжёлыми — вплоть до летального исхода.

Одна из причин — то, что угарный газ не имеет цвета, запаха и вкуса. Поэтому бывает непросто вовремя распознать чрезвычайную ситуацию.

Причиной его образования является недостаток кислорода в зоне горения. Такая ситуация превращает углекислый газ в угарный.

Например, отравление может произойти в центре серьёзного пожара, при неисправном печном отоплении, в заведённом автомобиле, который находится в закрытом помещении.

Симптомы отравления угарным газом зависят от степени его тяжести. При лёгкой степени характерные признаки — это головная боль, ощущение обруча, как бы надетого на лоб, головокружение, пульсация в висках, перебои мозговой деятельности. Также у человека затрудняется дыхание. Неприятные ощущения появляются в горле.

В то же время при лёгком отравлении человек обычно не теряет сознание. Очень часто пострадавший принимает негативные симптомы за признак простого переутомления и решает принять вертикальное положение и отдохнуть. Однако именно такой поступок становится роковым для него.

При отравлении средней тяжести появляются звон и шум в ушах. Человек чувствует апатию и сонливость. Появляются тошнота и рвота. Возможна потеря сознания.

Тяжёлое отравление обязательно влечёт за собой бессознательное состояние. У больного появляются судороги. Дыхание нарушается существенно — вплоть до полной остановки. Кожа принимает ярко-розовый оттенок.

Правила оказания первой помощи при подозрении в отравлении угарным газом:

прежде всего, надо убедиться в собственной безопасности — Вы не должны стать ещё одним пострадавшим,

нужно обязательно открыть двери и окна, значительно усилить приток кислорода;

если пострадавший находится в сознании и может самостоятельно передвигаться, необходимо вывести его из помещения на свежий воздух;

если пострадавший находится без сознания, но процессы дыхания и кровообращения продолжаются, его нельзя класть на пол — это серьёзно усугубит ситуацию,

вместо этого его надо перевести в устойчивое боковое положение, следя за дыханием и пульсом, а затем, позвонив по номеру 103 или 112, быстро и чётко ответить на вопросы сотрудника «Скорой помощи» (обязательно упомянув о подозрении на отравление угарным газом), и ждать медиков.

ИА «Орелград»