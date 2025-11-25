В «Питомнике Ледно» посадили два гектара деревьев

25.11.2025

Садовый центр работает в Урицком районе Орловской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня его посетил губернатор Андрей Клычков.

Как рассказал орловский глава, два гектара — это итоги за год. Речь идёт о декоративно-лиственных, хвойных и плодовых деревьях.

«Ежегодно тут выращивают 15 000 плодовых и декоративных растений. Продукция поставляется оптом по всей России. В планах на ближайшие годы – расширить производство еще на семь гектаров», – отметил губернатор.

На предприятии постоянно трудятся около 10 работников. В пиковый сезон дополнительно привлекаются примерно 20 временных сотрудников.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

