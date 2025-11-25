Улицу в центре Орла перекрыли до конца недели

На перекрёстке Полесской и Октябрьской произошла ЧС.

Об этом рассказал генеральный директор «Орёлводоканала» Василий Иванов.

«Обрушился канализационный колодец на коллекторе диаметром 1000 миллиметров. Это один из центральных коллекторов Советского района, обеспечивающий значительную часть его населения… Ориентировочно работы займут до трёх суток», – указал он.

Запрет на движение транспортных средств вводится на улице Полесской на участке между перекрёстками с Салтыкова-Щедрина и Октябрьской. Пока что — до 28 ноября, пятницы.

Накануне здесь уже перекрывали движение, но в 20 часов запрет сняли, хотя частичное ограничение обещали сохранить до конца недели. В итоге пришлось прибегнуть к более радикальным мерам.

Впрочем, у водителей остаётся узкое «горлышко», чтобы всё же воспользоваться этим участком улицы. Однако на основной его части ведутся аварийные работы.

