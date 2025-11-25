Орловцы начали получать выплаты по 300 тысяч

Они полагаются молодым многодетным семьям Орловской области.

Как рассказали в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона, на данный момент выплаты направлены 138 получателям. Первые из них перечислили 20 ноября.

Новая мера поддержки введена в рамках национального проекта «Семья».

Выплата полагается при рождении третьего ребёнка или последующих детей. Если у ребёнка официально есть и мама, и папа, то они должны состоять в официальном браке. При этом возраст каждого родителя либо единственного родителя не должен быть больше 35 лет.

Родители (родитель) должны быть гражданам России, а также проживать в нашей области не менее одного года. Ребёнок тоже должен появиться на свет именно в нашем регионе, причём в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2027-го.

ИА «Орелград»