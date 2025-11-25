В «Свободном пространстве» увольняют худрука

Орловский театр планирует уволить Сергея Пузырёва.

Об этом пишет «Орёлтаймс». Соответствующий приказ уже подписан исполняющим обязанности директора Ларисой Селиховой. Однако Пузырёв должен быть уволен только с 12 января будущего года.

Кроме того, в театре вообще упраздняются должности художественного руководителя и его заместителя. На данный момент последняя из них остаётся незанятой.

В приказе это решение объясняется необходимостью рационализировать саму структуру театра, повысить эффективность его деятельности, оптимизировать творческий процесс и усовершенствовать штатное расписание.

Как пишет издание, штатная численность театра – 143,5 единицы. При увольнении Сергея Пузырёва учреждение сэкономит около 600 тысяч рублей в год.

В ответе на запрос СМИ, полученном из «Свободного пространства», дополнительно сообщается, что «с 2024 года должностные обязанности директора дублируются с должностными обязанностями художественного руководителя и фактически выполняются только им», то есть директором.

Сам Пузырёв заявил изданию, что не согласен с решением о его увольнении.

ИА «Орелград»