В Орле наградили победителей конкурса «Портрет волонтёра»

26.11.2025 | 15:23 Новости, Общество

Церемония прошла в администрации города.

Фото: Администрация Орла

Региональный конкурс проводится с целью популяризации и распространения позитивного опыта волонтёрской деятельности. В этом году на него поступило 130 заявок.

Жюри определило 12 победителей и 24 призёра. Их отметили дипломами и подарками.

Также были отмечены активные волонтёры – участники ежегодного всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке. Напомним, голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

