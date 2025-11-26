Губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов

Заявление прозвучало на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области.

Андрей Клычков напомнил, что в текущем году в нашей области для достижения национальных целей реализуется 41 региональный проект. На финансовое обеспечение этой работы заложено 8,8 миллиарда рублей.

«Порядка 4,3 миллиарда предусмотрено на реализацию 10 муниципальных проектов… На отчётную дату достигнуто 49 установленных показателей из 92», – указал губернатор.

Также пресс-служба орловского главы сообщает, что на данный момент в реестр недобросовестных поставщиков включено шесть подрядчиков.

Кроме того, Главное контрольное управление губернатора Орловской области продолжает проводить выездные проверки объектов, которые строятся или ремонтируются в рамках региональных проектов. С начала года проведено 26 таких мероприятий (в отношении 68 объектов).

