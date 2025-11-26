В Орле пообещали не допустить новых фекалий на улицах

26.11.2025 | 10:55 ЖКХ, Новости, Происшествия

Генеральный директор «Орёлводоканала» рассказал о текущих работах на месте коммунальной аварии.

Фото: Администрация Орла

Напомним, в понедельник на перекрёстке Полесской и Октябрьской произошла авария на канализационном коллекторе. Сейчас её последствия ликвидируют сотрудники предприятия.

По словам Василия Иванова, на данный момент временная насосная станция работает в постоянном режиме. Ожидается, что это предохранит от новых выбросов сточных вод на поверхность. Также такой режим работы обеспечит бесперебойное фунционирование системы без вынужденного отключения конечных потребителей.

«Мы планируем установить на подводящем коллекторе пневматическое запорное устройство. Это позволит безопасно добраться до повреждённого колодца», — пояснил глава «Орёлводоканала».

После этого рабочие начнут разбирать грунт и обломки бетона внутри колодца. «Наша задача на сегодня — добраться до лотка и максимально его расчистить», — указал Василий Иванов.

Кроме того, глава «Орёлводоканала» отметил, что в пойме Оки на Окском и Северном водозаборах усилен лабораторный контроль. Это связано с эпизодом, когда неочищенные воды из коллектора попали в реку.

Информацию сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

ИА «Орелград»


