Итоги проверки стадиона Ленина огласили в облсовете

КСП представила отчет о проверке региональным парламентариям.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщает КСП, начальник отдела контроля в бюджетной сфере — инспектор Николай Панин ознакомил парламентариев с результатами проверки эффективного использования бюджетных средств и регионального имущества ОАУ ОО «Центральный стадион и. В.И. Ленина». Он рассказал депутатам не только об основных выявленных нарушениях и недостатках, но и о принятых по итогам проверки мерах.

Контрольное мероприятие было плановым. Стадион получает бюджетное финансирование на исполнение государственного задания. Курирует его в этом отношении областной департамент физической культуры и спорта. В рамках госзадания, в частности, реализуется направление «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения».

Суть этого задания заключается в том, чтобы стадион предоставлял горожанам дорожки бассейна для занятий плаванием. Однако аудиторы выявили тут недостатки: госзаданием, например, определены виды спорта, требующие привлечения тренера-инструктора, которого в штатном расписании стадиона попросту нет. Впрочем, по итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области департамент физкультуры и спорта уже усилил контроль за соблюдением законодательства при формировании госзадания и соблюдением сроков утверждения нормативных затрат на государственные работы.

Из отчета КСП также следует, что аудиторы лично проверили, как был выполнен текущий ремонт западной и восточной трибун стадиона. В ходе визуального осмотра были выявлены «дефекты и повреждения, следы протеканий и проявления грибковых поражений на стенах площадью 35 квадратных метров и потолке площадью 8,6 квадратных метров, что не соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям».

Во исполнение предписания КСП «объектом контроля направлены обращения в уполномоченные организации о необходимости приведения восточной и западной трибуны в соответствие со строительными нормами и правилами». Также были выявлены нарушения норм законодательства о закупках процедурного характера. Например, сведения об отдельных закупках не были размещены в государственной информационной системе. В ряде случаев в договоры не было включено условие о сроке поставки товара и оплаты поставленных товаров.

В двух случаях учреждение не провела претензионной работы в отношении поставщиков и подрядчиков, а само допускало просрочку оплаты поставленных товаров. Но и тут меры уже приняты – по данным КСП, ОАУ ОО «Центральный стадион им. В.И. Ленина» усилило контроль за своевременным ведением реестра договоров и соблюдением условий договоров.

ИА “Орелград”