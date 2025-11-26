В Орле заработал «Студенческий центр психологической поддержки»

Он функционирует на базе ОГУ имени Тургенева.

Центр создан в рамках более масштабного проекта – Всероссийского студенческого отряда психологической поддержки «Студент – студенту». Данную инициативу одобрили на очередном Съезде Российского Союза ректоров. Затем её поддержал президент страны Владимир Путин.

Презентация орловского центра состоялась на факультете среднего профессионального образования университета. Команду представила глава Службы социально-психологической поддержки ОГУ Ольга Овсянникова.

Пока что в центре будут работать трое человек — Сергей Оболенский, Софья Касько и Виктория Корнеева. Все они сами являются студентами — как и предполагаемые адресаты помощи. Служба поддержки будет контролировать их деятельность.

Касько Софья, Оболенского Сергея и Корнееву Викторию. Формат деятельности Студенческого центра психологической поддержки – «студент-студенту» под руководством специалистов службы социально-психологической поддержки университета.

Центральной задачей станет психологическое просвещение. Сотрудники центра будут проводить тематические беседы и семинары, распространять знания через сайт организации, организовывать просмотры и обсуждения фильмов.

Желающих присоединиться к этой работе просят писать на электронный адрес psychologic@oreluniver.ru или звонить на номер +7 (960) 647-88-11.

ИА «Орелград»