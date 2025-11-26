Минкульт оценил работу орловских библиотек

26.11.2025 | 11:40 Культура, Новости

Охват населения библиотечным обслуживанием оценили в 36,8%.

ИА “Орелград”

Такие данные содержатся в презентации, подготовленной в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России. Оно прошло в Москве в этом месяце.

Авторы подводят основные итоги за 2024-й год. Отметим, что имеются в виду именно библиотеки Минкультуры России.

Итак, по охвату населения библиотечным обслуживанием наш регион оказался примерно в середине (с показателем 36,8%). Это практически соответствует средней цифре по стране. Однако Орловщину обошли практически все регионы ЦФО — как ни странно, за исключением Подмосковья (19,8%) и самой Москвы (11,1%).

Также сообщается, что в нашей области 0,5% библиотек Минкультуры России работают в зданиях, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В среднем по стране этот показатель равен 4,6%.

Кроме того, эксперты оценили среднее поступление библиотечного фонда «в библиотеках сферы культуры». Оказалось, что в Орловской области на каждую 1000 жителей пришлось 85 новых экземпляров книг. В среднем по России — по 102. Здесь в ЦФО Орловщина обошла уже не только Подмосковье, но также Воронежскую, Тульскую и Курскую области.

