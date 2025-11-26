В Орле жители десятиэтажек жалуются на неработающие лифты

26.11.2025 | 16:00 ЖКХ, Новости

Их должны были заменить, но удобства так и не вернулись.

По крайней мере, такую информацию жильцы домов озвучивают в соцсетях. В частности, она появилась в сообществе «Интересный город Орёл. Орловчане!» «Вконтакте».

На проблемы жалуются жильцы Северного района — из десятиэтажных домов по Бурова, 40, и Металлургов, 27.

Лифты начали менять в последней декаде августа. В начале ноября они (уже новые) должны были заработать. Но этого не произошло, сообщают орловцы.

Также некоторые комментаторы утверждают, что в доме на Бурова лифт заменили, но не могут запустить из-за проблем с документацией (у Регионального фонда капитального ремонта). При этом в доме живёт много пенсионеров, для которых этот вопрос является важным и прямо влияет на их возможность часто выходить на улицу.

