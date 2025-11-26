Орловские чиновники вовремя не оплатили муниципальный контракт

Виновное лицо привлекли к административной ответственности.

Нарушение выявила Хотынецкая межрайонная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района допущено нарушил сроки оплаты отдельных этапов муниципального контракта. Известно, что речь шла о благоустройстве дворовой территории.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Ответственное должностное лицо привлекли к соответствующей ответственности.

Ранее стало известно, что в Орле завели уголовное дело о невыплате заработной платы.

ИА «Орелград»