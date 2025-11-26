В Орловской области сельхозземли переоформляют для добычи мела

Чиновники распорядились о подготовке изменений в градостроительные документы.

Бюджетному учреждению «Архитектурно‑планировочное управление Орловской области» поручено разработать проекты изменений в два ключевых документа: Генеральный план Навлинского сельского поселения (Шаблыкинский район) и Правила землепользования и застройки.

Земельные участки с кадастровыми номерами 57:04:0020201:507 и 57:04:0020201:510 в настоящий момент относятся к сельхозземлям (общая площадь около 21,8 га). Предлагается установить функциональную производственную зону, а также зоны инженерной и транспортной инфраструктур; территориальную зону П1 (производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур I–V классов опасности). Срок выполнения задачи – до 24 декабря 2025 года.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области указывает, что приказ принят в целях разведки и добычи мела на участке Воробьевский.

Отметим, мел добывают для широкого спектра применения в разных областях. Он используется в производстве цемента, стекла, бытовой химии. В качестве кальциевой добавки нужен для кормов в животноводстве. Вносится в почву, снижая уровень ее кислотности. Используется как компонент зубных паст и в фармацевтике. Мелкозернистый мел может применяться для тонкой обработки металлов. В сахарной промышленности – для очистки свекловичного сока.

ИА “Орелград”