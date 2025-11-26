Итоги публичных слушаний по крематорию под Орлом признали недействительными

Отменено постановление об их назначении.

Поводом послужило представление прокуратуры Орловского района №13-2025/Прдп943-25-1937, указано в документе. Отменено само назначение публичных слушаний, а также …

«Итоги публичных слушаний, проведенных на основании постановления Орловского муниципального округа от 1 сентября 2025 года №2401 … , считать недействительными».

Постановление подписано 17 ноября временно исполняющей обязанности главы округа Ольгой Аксютиной.

Отметим, публичные слушания проходили почти месяц. Было размещено более 260 информационных стендов. Проводились очные встречи с населением в сотнях населенных пунктов округа. Среди предлагаемых перемен был не только скандальный крематорий на Раздольной, но смена зон сельхозиспользования земли на производственную, исключение отображения неиспользуемых скотомогильников, нанесение санитарно-защитных зон предприятий и охранных зон коммунальных сетей.

ИА “Орелград”