5% орловских плательщиков получат исправленные счета за капремонт

Об этом рассказала руководитель орловского управления Росреестра Надежда Кацура.

Заявление прозвучало в интервью для «Орёлтаймс».

Напомним, многие собственники квартир получили внезапно увеличившиеся счета осенью этого года. Оказалось, что Региональный фонд капитального ремонта обновил данные о площади некоторых квартир, включив в неё балконы и лоджии.

Как указала глава управления Росреестра, это было сделано незаконно. «Это регламентирует статья 15 Жилищного кодекса РФ. Конечно, их там быть не должно», – отметила Надежда Кацура.

Росреестр принял меры для исправления данной ситуации. В итоге фонд капремонта признал справедливость данных требований и решил пересчитать размеры платы ещё раз.

«До конца месяца Росреестр актуализирует базу данных и передаст её в ФКР. А после корректировки сведений Фонд капитального ремонта в декабре сделает перерасчёт», – рассказала глава орловского управления службы.

Ожидается, что повторный перерасчёт затронет около 5% всех собственников квартир, вносящих взносы за капремонт.

ИА «Орелград»