Западный обход Орла могут открыть в 2026 году

27.11.2025 | 11:33 Важное, ЖКХ, Новости

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: Росавтодор

Заявление прозвучало на совещании с главами муниципальных образований.

«Уже есть ряд участков где есть асфальт. Работы идут очень интенсивно. В субботу был министр транспорта… Вместе с представителями Росавиации и Росавтодора смотрели аэропорт, смотрели западный обход. Договорились о сдвижке средств на 26-й год… Завершение строительства западного входа – уже в 26-м году», – рассказал он.

Напомним, официально дорогу должны сдать только в 2028-м, хотя ранее сообщалось, что срок окончания работ могут перенести на 2027-й.

Трасса длиной 16 километров соединит федеральные дороги М-2 «Крым» и Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь». Это позволит ежедневно выводить за пределы Орла около 15 тысяч автомобилей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU