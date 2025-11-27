Западный обход Орла могут открыть в 2026 году

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Заявление прозвучало на совещании с главами муниципальных образований.

«Уже есть ряд участков где есть асфальт. Работы идут очень интенсивно. В субботу был министр транспорта… Вместе с представителями Росавиации и Росавтодора смотрели аэропорт, смотрели западный обход. Договорились о сдвижке средств на 26-й год… Завершение строительства западного входа – уже в 26-м году», – рассказал он.

Напомним, официально дорогу должны сдать только в 2028-м, хотя ранее сообщалось, что срок окончания работ могут перенести на 2027-й.

Трасса длиной 16 километров соединит федеральные дороги М-2 «Крым» и Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь». Это позволит ежедневно выводить за пределы Орла около 15 тысяч автомобилей.

ИА «Орелград»