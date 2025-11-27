Клычков опроверг слив отходов в Орлик

27.11.2025 | 13:31 ЖКХ, Новости, Происшествия

По словам орловского губернатора, это опровергается данными Роспотребнадзора.

Андрей Клычков высказался на эту тему во время прямого эфира в социальных сетях.

«В СМИ некоторые товарищи, знаете, какой-то такой хайп пытаются поймать. Специально попросили Роспотребнадзор взять все пробы. Никаких нет превышений… А то все стали: в речку сливается. Ерунда полная. Проверки специально попросил провести: здесь ничего нет. Так что верьте специалистам», — заявил губернатор.

Между тем, после аварии на коллекторе о сбросе канализационных отходов в Орлик рассказывали не только интернет-пользователи, но и региональный штаб «Общероссийского народного фронта». Также представители ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой провести срочную проверку.

Также информацию косвенно подтвердили в Администрации Орла, приведя слова главы «Орёлводоканала» Василия Иванова, который упомянул об «эпизоде сброса неочищенного стока» (указав, что он стал причиной усиления лабораторного контроля на водозаборах, расположенных в пойме реки Ока).

Основные работы по ликвидации последствий аварии должны завершиться завтра.

