В Орле наградили помощников участников СВО

В Орловской области проходит семинар для сотрудников организаций, которые поддерживают военнослужащих.

Мероприятие началось накануне и завершится сегодня. В нём участвуют представители 19 организаций.

Наиболее активных волонтёров отметили благодарностями губернатора Орловской области.

Семинар организуют аппарат полномочного представителя президента России в ЦФО и общество «Знание».

«Программа включает цикл лекций и мастер-классов по вопросам работы с участниками СВО и их семьями, укреплению межведомственного взаимодействия и установлению доверительного диалога», – пишет пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»