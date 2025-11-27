Суд обязал «серийного нарушителя» срочно сдать права

Основанием для лишения прав послужил незаконный выезд на встречную полосу.

Дело о казалось бы банальном нарушении Правил дорожного движения дошло до рассмотрения в мировом суде судебного участка Кромского района Орловской области. Его фигурантом стал водитель, на которого ранее составили административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).

Как рассказали в пресс-службе Кромского районного суда, нарушение водитель допустил в сентябре 2025 года. Двигаясь по трассе, он совершил маневр обгона другого автомобиля, двигавшегося в попутном направлении. Вот только в момент обгона водитель нарушил дорожную разметку – его автомобиль пересек сплошную линию горизонтальной дорожной разметки, да еще и произошло это в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен».

При разбирательстве в суде выяснилось, что фигурант административного дела является серийным нарушителем Правил дорожного движения. В его «послужном списке» значится уже более 30 правонарушений, причем суд акцентирует внимание на однородности административных правонарушений. То есть данный гражданин достаточно регулярно игнорирует правила в похожих ситуациях. По мнению суда, подобные действия «образуют повторность совершения однородного правонарушения и являются отягчающим по делу обстоятельством».

В результате постановлением мирового судьи серийный нарушитель был признан виновным в совершении очередного административного правонарушения, в связи с чем ему назначили административное наказание в виде в виде лишения права управления транспортными средствами на четыре месяца. Водительское удостоверение подлежит сдаче в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в законную силу. Постановление суда, правда, еще не вступило в законную силу.

«В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок лишения специального права прерывается, – отмечает пресс-служба Кромского районного суда. – Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов».

ИА «Орелград»