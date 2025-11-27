Орловщина отправила большой груз в военный госпиталь

Его пришлось разделить на две части.

Первый автомобиль отвёз в госпиталь, который находится на территории ЛНР, пять тонн стройматериалов. Второй — менее масштабные и тяжёлые, но не менее нужные вещи. Вторую партию составили трубы, утеплитель и пленка, обогреватели, инвалидные коляски, одежда, гигиенические средства и бытовая химия, а также иконы ручной работы и 390 килограммов орловских яблок.

Груз формировался усилиями регионального отделения «Общероссийского народного фронта», аппарата областного совета, партии «Единая Россия», орловского управления Следственного комитета, Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур, а также при активном участии неравнодушных граждан. Свой вклад внесли Российский детский фонд, волонтёрская группа «Покровские швеи», благотворительный фонд «Ангелы Победы», лично волонтёры Сергей Жуков и Елена Поступайло.

В отправке участвовали спикер областного совета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин и зампредсед комитета по градостроительной деятельности Ирина Пашкова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Каждый отправленный нами груз — это не просто тонны материалов. Это наша забота о защитниках Отечества, это вера в их подвиг, это уверенность в грядущей Победе. И эта Победа будет за нами, потому что она рождается в единстве всех россиян — от солдата на передовой до труженика в тылу. Именно так, плечом к плечу, мы приближаем тот день, когда мир восторжествует», — подчеркнул Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»