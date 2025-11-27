В 2026-м дома со старыми лифтами переведут со спецсчетов

Замену лифтов принудительно сделают через орловский Региональный фонд капитального ремонта.

Об этом говорили на заседании Общественной палаты Орла, которое состоялось на днях. Его единственной темой стала работа Регионального фонда капитального ремонта.

Как оказалось, к настоящему моменту фонд уже нашёл подрядчиков для замены всех лифтов, вышедших в тираж. Работу планируется сделать до 2030-го года. Однако это касается только домов, чьи жильцы перечисляют взносы за капремонт именно на счета фонда.

Как известно, альтернативным способом является накопление средств от взносов на специальном счёте конкретного дома. Однако и в таких зданиях тоже должны быть заменены старые лифты — это требование безопасности.

Если «дома со спецсчетами» не сделают это самостоятельно, причём до Нового года, в 2026-м их принудительно переведут в РФКР — чтобы всё-таки выполнить работы по замене лифтов.

В свою очередь это может повлечь за собой дополнительные расходы и проблемы. «В Орле есть примеры многоквартирных домов на спецсчёте, которые уже заменили лифтовое оборудование… Тем не менее, вероятность добавки работы ФКР – почти стопроцентная: кто-то да схалтурит… Значит, подвинется и очередь на капремонт как таковой всех, кто находится в общем котле. Чтобы не допустить смещения очереди, Фонд просит софинансировать работы по замене лифтов из бюджета области», – пишет «Орёлтаймс».

ИА «Орелград»