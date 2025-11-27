В 2026-м дома со старыми лифтами переведут со спецсчетов

27.11.2025 | 13:05 ЖКХ, Новости

Замену лифтов принудительно сделают через орловский Региональный фонд капитального ремонта.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом говорили на заседании Общественной палаты Орла, которое состоялось на днях. Его единственной темой стала работа Регионального фонда капитального ремонта.

Как оказалось, к настоящему моменту фонд уже нашёл подрядчиков для замены всех лифтов, вышедших в тираж. Работу планируется сделать до 2030-го года. Однако это касается только домов, чьи жильцы перечисляют взносы за капремонт именно на счета фонда.

Как известно, альтернативным способом является накопление средств от взносов на специальном счёте конкретного дома. Однако и в таких зданиях тоже должны быть заменены старые лифты — это требование безопасности.

Если «дома со спецсчетами» не сделают это самостоятельно, причём до Нового года, в 2026-м их принудительно переведут в РФКР — чтобы всё-таки выполнить работы по замене лифтов.

В свою очередь это может повлечь за собой дополнительные расходы и проблемы. «В Орле есть примеры многоквартирных домов на спецсчёте, которые уже заменили лифтовое оборудование… Тем не менее, вероятность добавки работы ФКР – почти стопроцентная: кто-то да схалтурит… Значит, подвинется и очередь на капремонт как таковой всех, кто находится в общем котле. Чтобы не допустить смещения очереди, Фонд просит софинансировать работы по замене лифтов из бюджета области», – пишет «Орёлтаймс».

ИА «Орелград»


