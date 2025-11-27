В ОГУ стартовали выборы ректора

В опорном вузе стартовала процедура выдвижения кандидатов.

В период с 27 ноября по 2 декабря 2025 года включительно до 16 часов по московскому времени будет проводиться процедура выдвижения кандидатов на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». Об этом сообщила комиссия по проведению выборов ректора университета, которая занимается приемом заявлений от кандидатов.

«Порядок выдвижения кандидатов, перечень представляемых кандидатами документов, процедура выборов ректора определяется «Положением о процедуре проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», с которым можно ознакомиться на официальном сайте университета, а также в Комиссии по проведению выборов ректора университета», – уточнили в ОГУ.

Инициатором проведения выборов ректора является Министерство науки и высшего образования РФ. Кандидаты могут подать заявления даже в порядке самовыдвижения. Ректор избирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся сроком на 5 лет. Кандидат на должность должен соответствовать ряду квалификационных требований, в том числе не должен иметь ограничений на занятие педагогической деятельностью.

Правом на выдвижение кандидатов обладают ученые советы факультетов, филиалов и институтов ОГУ, собрания трудовых коллективов кафедр, а также общественные организации, действующие в университете. Напомним, что с июля этого года обязанности ректора ОГУ исполняет Павел Меркулов, в 1985 году окончивший Орловский государственный педагогический институт по специальности «История и советское право».

Меркулов – доктор исторических наук, кандидат философских наук, профессор. Занимал ряд должностей в органах государственной власти: был первым заместителем председателя Государственного комитета РФ по делам молодежи, членом Совета Федерации – представителем в Совете Федерации от администрации Орловской области, первым заместителем губернатора Егора Строева. Действительный государственный советник РФ 2-го класса. В сфере образования работает 12 лет.

