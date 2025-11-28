Для Орловщины и Москвы установили одинаковые «планки» роста тарифов ЖКХ

В ЦФО они выше только у Тамбовской области.

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги (постановлением №3413-р). Речь идёт о предельных величинах, установленных на 2026-й год.

Жителей страны ожидают два повышения — с 1 января и с 1 октября. С 1 января во всех регионах установлен одинаковый индекс, 1,7%.

Однако гораздо более заметно должны вырасти цены на «коммуналку» с 1 октября будущего года. Причём в рамках ЦФО в Орловской области подорожание может оказаться одним из самых значительных.

Предельный индекс для Орловщины установлен в 15%. Такой же — для Москвы. В рамках округа более значительное подорожание может произойти только в Тамбовской области (+17,5%).

Менее всего роста стоимости коммунальных услуг могут опасаться жители Тульской (+9,8%), Калужской (+9,7%) и Костромской (+9,6%) областей.

ИА «Орелград»